На одній із вулиць міста Боярка (Київська область) близько 4.00 стався вибух, внаслідок якого утворилася воронка. Попередньо – постраждалих немає.

Водночас внаслідок вибуху пошкоджено трансформатор, лінії електропередач, чотири автомобілі, вікна та паркани п’яти найближчих будинків.

На місці працюють поліцейські Київщини, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та кінологи, а комунальники відновлюють електропостачання та ліквідовують наслідки вибуху.

Поліція ще не визначила правову кваліфікацію події, це зроблять після встановлення всіх обставин.







Повилітали шибки в будинках та авто: вибух на вулиці у Боярці / 2 фотографии

10 березня внаслідок вибуху у Бердянську загинули двоє людей.

За даними поліції, невідомий пристрій вибухнув у квартирі на сьомому поверсі дев’ятиповерхівки.

Згодом стало відомо, що це була граната.