На одній із вулиць міста Боярка (Київська область) близько 4.00 стався вибух, внаслідок якого утворилася воронка. Попередньо – постраждалих немає.
Водночас внаслідок вибуху пошкоджено трансформатор, лінії електропередач, чотири автомобілі, вікна та паркани п’яти найближчих будинків.
На місці працюють поліцейські Київщини, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та кінологи, а комунальники відновлюють електропостачання та ліквідовують наслідки вибуху.
Поліція ще не визначила правову кваліфікацію події, це зроблять після встановлення всіх обставин.
10 березня внаслідок вибуху у Бердянську загинули двоє людей.
За даними поліції, невідомий пристрій вибухнув у квартирі на сьомому поверсі дев’ятиповерхівки.
Згодом стало відомо, що це була граната.