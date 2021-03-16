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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

Повилітали шибки в будинках та авто: вибух на вулиці у Боярці

На одній із вулиць міста Боярка (Київська область) близько 4.00 стався вибух, внаслідок якого утворилася воронка. Попередньо – постраждалих немає.

Вибух у Боряці

Водночас внаслідок вибуху пошкоджено трансформатор, лінії електропередач, чотири автомобілі, вікна та паркани п’яти найближчих будинків.

На місці працюють поліцейські Київщини, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та кінологи, а комунальники відновлюють електропостачання та ліквідовують наслідки вибуху.

Поліція ще не визначила правову кваліфікацію події, це зроблять після встановлення всіх обставин.

  • Вибух у Боярці
  • Вибух у Боярці
  • Вибух у Боярці
  • Вибух у Боярці
Повилітали шибки в будинках та авто: вибух на вулиці у Боярці / 2 фотографии
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Згодом стало відомо, що це була граната.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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