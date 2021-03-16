В Одессе нашли тело пожилой женщины в мешке возле одного из учебных заведений. Мешок лежал у подвального помещения местной школы, на улице Мариинской.

На место происшествия прибыли полицейские. Они установили, что гражданка умерла в результате насильственных действий. Сейчас правоохранители расследуют обстоятельства трагедии и устанавливают личность погибшей.

Решается вопрос о квалификации инцидента.

Убийство 7-летней девочки

Накануне стало известно об убийстве 7-летней Марии Борисовой на Херсонщине. Девочку несколько дней искали как пропавшую, а затем тело нашли в мешке в сельскохозяйственном помещении.

Экспертиза установила, что ребенка изнасиловали, а потом задушили. Полиция арестовала подозреваемого в убийстве девочки. Им оказался местный житель, который дружил с отцом убитой и даже жил на одной улице.