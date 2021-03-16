В Одесі знайшли тіло літньої жінки у мішку біля одного з навчальних закладів. Мішок лежав біля підвального приміщення місцевої школи, що на вулиці Маріїнській.

На місце події прибули поліцейські. Вони встановили, що громадянка померла внаслідок насильницьких дій. Наразі правоохоронці розслідують обставини трагедії та встановлюють особу загиблої.

Вирішується питання щодо кваліфікації інциденту.

Вбивство 7-річної дівчинки

Напередодні стало відомо про вбивство 7-річної Марії Борисової на Херсонщині. Дівчинку кілька днів шукали як зниклу, а згодом тіло знайшли у мішку у сільськогосподарському приміщенні.

Експертиза встановила, що дитину зґвалтували, а потім задушили. Поліція заарештувала підозрюваного у вбивстві дівчинки. Ним виявився місцевий житель, який товаришував з батьком вбитої та навіть жив на одній вулиці.