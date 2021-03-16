PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

В Одесі біля однієї зі шкіл знайшли тіло жінки у мішку

В Одесі знайшли тіло літньої жінки у мішку біля одного з навчальних закладів. Мішок лежав біля підвального приміщення місцевої школи, що на вулиці Маріїнській.

тіло жінки у мішку Одеса

На місце події прибули поліцейські. Вони встановили, що громадянка померла внаслідок насильницьких дій. Наразі правоохоронці розслідують обставини трагедії та встановлюють особу загиблої.

Вирішується питання щодо кваліфікації інциденту.

Читайте
Разом випивали: на Київщині 29-річна жінка задушила матір

Вбивство 7-річної дівчинки

Напередодні стало відомо про вбивство 7-річної Марії Борисової на Херсонщині. Дівчинку кілька днів шукали як зниклу, а згодом тіло знайшли у мішку у сільськогосподарському приміщенні.

Експертиза встановила, що дитину зґвалтували, а потім задушили. Поліція заарештувала підозрюваного у вбивстві дівчинки. Ним виявився місцевий житель, який товаришував з батьком вбитої та навіть жив на одній вулиці.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка