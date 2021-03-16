В Ужгороде по подозрению в развращении несовершеннолетней задержали спортивного тренера. Накануне в полицию обратилась мать 14-летней девочки из Волынской области, которая поехала в Ужгород на соревнования.

Ребенок рассказал, что тренер вечером посетил комнату, где она жила с другими спортсменками. Увидев школьницу в халате, мужчина начал к ней приставать. На крики девушек он не реагировал.

Сейчас фигуранту дела сообщено о подозрении и избрана мера пресечения — круглосуточный арест. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Школьный завхоз изнасиловал школьницу

В Киеве задержали школьного завхоза, который напал на школьницу и изнасиловал в лифте. Он заметил, как девочка идет по дороге домой и затащил ее в жилой дом.

Школьнице было всего 10 лет. Полиции удалось вовремя разыскать и задержать злоумышленника.