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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

В Ужгороде задержали тренера за развращение 14-летней девочки

В Ужгороде по подозрению в развращении несовершеннолетней задержали спортивного тренера. Накануне в полицию обратилась мать 14-летней девочки из Волынской области, которая поехала в Ужгород на соревнования.

затримання - розбещення неповнолітніх

Ребенок рассказал, что тренер вечером посетил комнату, где она жила с другими спортсменками. Увидев школьницу в халате, мужчина начал к ней приставать. На крики девушек он не реагировал.

Сейчас фигуранту дела сообщено о подозрении и избрана мера пресечения — круглосуточный арест. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Школьный завхоз изнасиловал школьницу

В Киеве задержали школьного завхоза, который напал на школьницу и изнасиловал в лифте. Он заметил, как девочка идет по дороге домой и затащил ее в жилой дом.

Школьнице было всего 10 лет. Полиции удалось вовремя разыскать и задержать злоумышленника.

Источник: Нацполиция

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