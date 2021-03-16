В Ужгороді за підозрою у розбещенні неповнолітньої затримали спортивного тренера. Напередодні до поліції звернулася мати 14-річної дівчинки з Волинської області, яка поїхала до Ужгорода на змагання.

Дитина розповіла, що тренер увечері завітав у кімнату, де вона мешкала з іншими спортсменками. Побачивши школярку у халаті, чоловік почав до неї чіплятися. На крики дівчат він не реагував.

Наразі фігуранту справи повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – цілодобовий арешт. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Шкільний завгосп зґвалтував школярку

У Києві затримали шкільного завгоспа, який напав на школярку та зґвалтував у ліфті. Він помітив, як дівчинка йде дорогою додому і затягнув її до житлового будинку.

Школярці було всього 10 років. Поліції вдалося вчасно розшукати та затримати зловмисника.