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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

В Ужгороді затримали тренера за розбещення 14-річної дівчинки

В Ужгороді за підозрою у розбещенні неповнолітньої затримали спортивного тренера. Напередодні до поліції звернулася мати 14-річної дівчинки з Волинської області, яка поїхала до Ужгорода на змагання.

затримання - розбещення неповнолітніх

Дитина розповіла, що тренер увечері завітав у кімнату, де вона мешкала з іншими спортсменками. Побачивши школярку у халаті, чоловік почав до неї чіплятися. На крики дівчат він не реагував.

Наразі фігуранту справи повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – цілодобовий арешт. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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Шкільний завгосп зґвалтував школярку

У Києві затримали шкільного завгоспа, який напав на школярку та зґвалтував у ліфті. Він помітив, як дівчинка йде дорогою додому і затягнув її до житлового будинку.

Школярці було всього 10 років. Поліції вдалося вчасно розшукати та затримати зловмисника.

Джерело: Нацполіція

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