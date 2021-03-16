Убийство Маши Борисовой: в полиции объяснили, почему так долго искали тело девочки

Поиски тела 7-летней Маши Борисовой, убитой в селе Счастливое Херсонской области, продолжались четверо суток, потому что убийца мог скрывать его в одной из хозяйственных построек недалеко от места, где ее нашли.

Об этом сообщил руководитель полиции Херсонской области, полковник Александр Прокудин.

— Подозреваемый мог спрятать труп так, что поверхностный осмотр места не дал возможности заметить тело убитой девочки. Мы предполагаем, что человек рассчитывал на то, что местность правоохранители уже прочесывали несколько раз и повторно не будут делать этого. Поэтому ночью подбросил в сарай мешок с телом убитой девочки. Но уже утром местные жители и полицейские обнаружили его, — отметил руководитель полиции Херсонской области.

По его словам, задержанный 62-летний мужчина, как и большинство жителей села, позволил полицейским осмотреть свое жилье.

При первичном осмотре следов пребывания девочки не было обнаружено, поскольку сначала искали именно ребенка, а в дальнейшем уже следы преступления.

Также Александр Прокудин сообщил, что подозреваемый постоянно появлялся на вызовы полиции для дачи показаний.

Провести обыск жилья полицейские смогли только после санкции суда, тогда же и были изъяты предметы и вещи умершей Маше Борисовой.

Убийство Маши Борисовой

Маша Борисова, семилетняя девочка, пропала 7 марта в селе Счастливое на Херсонщине. Ребенок пошел на прогулку со своим 10-летним братом, который впоследствии сам вернулся домой и не смог объяснить, куда пропала сестра.

Тело девочки нашли 11 марта. По данным правоохранителей, убийство Маши Борисовой произошло в день ее исчезновения, ребенка задушили и изнасиловали. По факту преступления открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка, сопряженное с сексуальным насилием) и ст. 152 (Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет) УК Украины.

Подозреваемый в убийстве Маши Борисовой находится под стражей.