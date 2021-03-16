Вбивство Маші Борисової: у поліції пояснили, чому так довго шукали тіло дівчинки

Пошуки тіла 7-річної Маші Борисової, вбитої у селі Щасливе Херсонської області, тривали чотири доби, тому що вбивця міг приховувати його в одній з господарських будівель неподалік місця, де її знайшли.

Про це повідомив керівник поліції Херсонської області, полковник Олександр Прокудін.

– Підозрюваний міг заховати труп так, що поверховий огляд місця не дав можливості помітити тіло вбитої дівчинки. Ми припускаємо, що чоловік розраховував на те, що місцевість правоохоронці вже прочісували декілька разів і повторно не робитимуть цього. Тому вночі підкинув у сарай мішок із тілом убитої дівчинки. Але вже вранці місцеві жителі і поліцейські виявили його, – зазначив керівник поліції Херсонської області.

За його словами, затриманий 62-річний чоловік, як і більшість жителів села, дозволив поліцейським оглянути своє житло.

Під час первинного огляду слідів перебування дівчинки не було виявлено, оскільки спочатку шукали саме дитину, а надалі вже сліди злочину.

Також Олександр Прокудін повідомив, що підозрюваний постійно з’являвся на виклики поліції для надання показів.

Провести обшук житла поліцейські змогли тільки за санкцією суду, тоді ж і були вилучені предмети та речі померлої Маші Борисової.

Вбивство Маші Борисової

Маша Борисова, семирічна дівчинка, зникла 7 березня у селі Щасливе на Херсонщині. Дитина пішла на прогулянку зі своїм 10-річним братом, який згодом сам повернувся додому та не зміг пояснити, куди пропала сестра.

Тіло дівчинки знайшли 11 березня. За даними правоохоронців, вбивство Маші Борисової сталося у день її зникнення, дитину задушили та зґвалтували. За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини, поєднане з сексуальним насильством) і ст. 152 (Зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років) КК України.

Підозрюваний у вбивстві Маші Борисової знаходиться під вартою.