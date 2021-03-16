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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Врятувати не вдалося: у Києві жінка випала з вікна Covid-лікарні

Вранці 16 березня у Києві з вікна лікарні випала жінка. Від отриманих травм вона загинула на місці.

Врятувати не вдалося: у Києві жінка випала з вікна Covid-лікарні

Інцидент стався у Солом’янському районі міста, у Київській міській клінічній лікарні №4.

Згідно з даними МОЗ, цей медзаклад лікує хворих на коронавірус.

Чи перебувала пацієнтка на лікуванні саме з Covid-19, медики не повідомляють. Відомо, що вона випала з вікна шостого поверху.

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Особу жінки та причини самогубства встановлюють правоохоронці. За попередньою інформацією, загиблій був 61 рік.

Спроба самогубства в Одесі

На початку березня в Одесі чоловік вистрибнув з вікна 23 поверху і залишився живим.

Інцидент стався в ЖК Альтаїр. Очевидці підтвердили, що чоловік впав на капот припаркованого автомобіля.

За даними медиків швидкої, постраждалий отримав тяжкі ушкодження, однак залишився живим. Усі деталі інциденту встановлюються.

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