Вранці 16 березня у Києві з вікна лікарні випала жінка. Від отриманих травм вона загинула на місці.
Інцидент стався у Солом’янському районі міста, у Київській міській клінічній лікарні №4.
Згідно з даними МОЗ, цей медзаклад лікує хворих на коронавірус.
Чи перебувала пацієнтка на лікуванні саме з Covid-19, медики не повідомляють. Відомо, що вона випала з вікна шостого поверху.
Особу жінки та причини самогубства встановлюють правоохоронці. За попередньою інформацією, загиблій був 61 рік.
Спроба самогубства в Одесі
На початку березня в Одесі чоловік вистрибнув з вікна 23 поверху і залишився живим.
Інцидент стався в ЖК Альтаїр. Очевидці підтвердили, що чоловік впав на капот припаркованого автомобіля.
За даними медиків швидкої, постраждалий отримав тяжкі ушкодження, однак залишився живим. Усі деталі інциденту встановлюються.