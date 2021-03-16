Во время взрыва, который произошел на одной из улиц Боярки (Киевская область) утром 16 марта, пострадал один человек. Об этом свидетельствуют результаты осмотра места происшествия судебно-медицинскими экспертами.

Однако это пока предположения. В полиции не говорят, на чем конкретно они основываются.

В то же время правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 УКУ — Покушение на умышленное убийство.

Взрыв в Боярке произошел 16 февраля около 4.00 на одной из улиц города. Ранее в полиции сказали, что пострадавших нет.

Однако в результате взрыва повреждены трансформатор, линии электропередач, четыре автомобиля, окна и заборы пяти ближайших домов.

Коммунальщики восстанавливают электроснабжение и ликвидируют последствия взрыва.