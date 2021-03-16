Під час вибуху, який стався на одній із вулиць Боярки (Київська область) вранці 16 березня, постраждала одна людина. Про це свідчать результати огляду місця події судово-медичними експертами.

Проте це поки припущення. У поліції не кажуть, на чому конкретно вони грунтуються.

Водночас правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 ККУ – Замах на умисне вбивство.

Вибух у Боярці стався 16 лютого близько 4.00 на одній із вулиць міста. Раніше у поліції сказали, що постраждалих немає.

Проте внаслідок вибуху пошкоджено трансформатор, лінії електропередач, чотири автомобілі, вікна та паркани п’яти найближчих будинків.

Комунальники відновлюють електропостачання та ліквідовують наслідки вибуху.