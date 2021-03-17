Внаслідок вибуху, який стався 16 березня на одній із вулиць Боярки, загинув 34-річний уродженець АР Крим, який тривалий час жив у Києві.

Слідчі встановили, що у Боярці мешкала колишня подруга загиблого, якій він позичив гроші.

Між ними виникла сварка, тому чоловік вимагав повернути борг, але жінка відмовилася. І він вирішив помститися – придбав необхідні речовини та зробив саморобний вибуховий пристрій.

Чоловік приїхав у Боярку на таксі, але до будинку жінки не дійшов декілька метрів – пристрій вибухнув у його руках.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство. Слідство ще триває. Проводяться експертизи, встановлюються обставини події.

Вибух у Боярці

16 березня близько 4.00 на одній із вулиць у Боярці прогримів вибух, внаслідок якого пошкоджено трансформатор, лінії електропередач, чотири автомобілі, вікна та паркани п’яти найближчих будинків.

Спершу поліцейські навіть не зрозуміли, що хтось загинув, оскільки чоловіка буквально розірвало на дрібні рештки, які довелося збирали на подвір’ях та городах сусідніх будинків у радіусі 100 метрів.