PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

Хотів помститися: встановлено особу чоловіка, який загинув від вибуху в Боярці

Внаслідок вибуху, який стався 16 березня на одній із вулиць Боярки, загинув  34-річний уродженець АР Крим, який тривалий час жив у Києві.

Вибух у Боярці

Слідчі встановили, що у Боярці мешкала колишня подруга загиблого, якій він позичив гроші.

Між ними виникла сварка, тому чоловік вимагав повернути борг, але жінка відмовилася. І він вирішив помститися – придбав необхідні речовини та зробив саморобний вибуховий пристрій.

Чоловік приїхав у Боярку на таксі, але до будинку жінки не дійшов декілька метрів – пристрій вибухнув у його руках.

Читайте
Останки людини збирали у сусідніх дворах: подробиці вибуху в Боярці

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство. Слідство ще триває. Проводяться експертизи, встановлюються обставини події.

Вибух у Боярці

16 березня близько 4.00 на одній із вулиць у Боярці прогримів вибух, внаслідок якого пошкоджено трансформатор, лінії електропередач, чотири автомобілі, вікна та паркани п’яти найближчих будинків.

Спершу поліцейські навіть не зрозуміли, що хтось загинув, оскільки чоловіка буквально розірвало на дрібні рештки, які довелося збирали на подвір’ях та городах сусідніх будинків у радіусі 100 метрів.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка