В Боярке Киевской области 16 марта прогремел сильный взрыв.

Взрыв прогремел рано утром, в результате чего затряслись все дома. Когда испуганные люди выбежали, то увидели рассыпанное стекло, разрушенные заборы, а под ногами красное месиво, похожее на человеческую плоть. На всей улице погас свет.

Истинные масштабы катастрофы смогли оценить только утром, когда рассвело. Взрыв повредил трансформатор, линии электропередач. В нескольких домах — выбиты окна и сорваны крыши. Четыре припаркованных у ворот машины изрешетило обломками. А посреди дороги — огромная воронка! Именно здесь сдетонировала пока неизвестна полицейским взрывчатка.

Сначала копы даже не поняли, что кто-то погиб.

Взрыв был невероятной силы. Мужчину разорвало на такие мелкие остатки, что полицейским буквально пришлось собирать их во дворах и огородах соседних домов в радиусе 100 метров.

Электроснабжение восстановят коммунальщики. А вот на кого надеяться случайным пострадавшим, у которых нет денег на ремонт — остается вопросом.

Правоохранители расследуют взрыв, как умышленное убийство. Пока выяснить личность погибшего не удалось. Полицейские проведут еще ряд экспертиз, чтобы воспроизвести всю цепь событий.

Взрыв в Боярке

На одной из улиц города Боярка около 4.00 произошел взрыв, в результате которого образовалась воронка.

На месте работают полицейские Киевщины, взрывотехники, криминалистическая лаборатория и кинологи, а коммунальщики восстанавливают электроснабжение и ликвидируют последствия взрыва.