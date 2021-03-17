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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Останки людини збирали у сусідніх дворах: подробиці вибуху в Боярці

У Боярці Київської області 16 березня прогримів сильний вибух.

Останки людини збирали у сусідніх дворах: подробиці вибуху в Боярці

Вибух прогримів рано вранці, в результаті чого затряслися всі будинки. Коли перелякані люди вибігли, то бачили розсипане скло, зруйновані паркани, а під ногами червоне місиво, схоже на людську плоть. На всій вулиці зникло світло.

Справжні масштаби катастрофи змогли оцінити лише вранці, коли розвиднілося. Вибух пошкодив трансформатор, лінії електропередач. У кількох будинках – вибиті вікна та зірвані дахи. Чотири припарковані біля воріт машини зрешетило уламками. А посеред дороги – величезна вирва! Саме тут здетонувала поки що невідома поліцейським вибухівка.

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Спершу копи навіть не зрозуміли, що хтось загинув.

Вибух був неймовірної сили. Чоловіка розірвало на такі дрібні рештки, що поліцейським буквально довелося збирали їх на подвір’ях та городах сусідніх будинків в радіусі 100 метрів.

Електропостачання відновлять комунальники. А от на кого сподіватися випадковим постраждалим, які не мають грошей на ремонт – залишається питанням.

Правоохоронці розслідують вибух, як умисне вбивство. Поки з’ясувати особу загиблого не вдалося. Поліцейські проведуть ще низку експертиз, аби відтворити увесь ланцюг подій.

Вибух у Боярці

На одній із вулиць міста Боярка близько 4.00 стався вибух, внаслідок якого утворилася воронка.

На місці працюють поліцейські Київщини, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та кінологи, а комунальники відновлюють електропостачання та ліквідовують наслідки вибуху.

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