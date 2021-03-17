У Боярці Київської області 16 березня прогримів сильний вибух.

Вибух прогримів рано вранці, в результаті чого затряслися всі будинки. Коли перелякані люди вибігли, то бачили розсипане скло, зруйновані паркани, а під ногами червоне місиво, схоже на людську плоть. На всій вулиці зникло світло.

Справжні масштаби катастрофи змогли оцінити лише вранці, коли розвиднілося. Вибух пошкодив трансформатор, лінії електропередач. У кількох будинках – вибиті вікна та зірвані дахи. Чотири припарковані біля воріт машини зрешетило уламками. А посеред дороги – величезна вирва! Саме тут здетонувала поки що невідома поліцейським вибухівка.

Спершу копи навіть не зрозуміли, що хтось загинув.

Вибух був неймовірної сили. Чоловіка розірвало на такі дрібні рештки, що поліцейським буквально довелося збирали їх на подвір’ях та городах сусідніх будинків в радіусі 100 метрів.

Електропостачання відновлять комунальники. А от на кого сподіватися випадковим постраждалим, які не мають грошей на ремонт – залишається питанням.

Правоохоронці розслідують вибух, як умисне вбивство. Поки з’ясувати особу загиблого не вдалося. Поліцейські проведуть ще низку експертиз, аби відтворити увесь ланцюг подій.

Вибух у Боярці

На одній із вулиць міста Боярка близько 4.00 стався вибух, внаслідок якого утворилася воронка.

На місці працюють поліцейські Київщини, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та кінологи, а комунальники відновлюють електропостачання та ліквідовують наслідки вибуху.