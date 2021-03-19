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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Не позичив гроші: на Одещині чоловік до смерті забив пенсіонера молотком

В Одеській області чоловік вбив свого односельця через гроші. 28-річний мешканець Ананьївської ОТГ завітав до будинку 81-річного дідуся з проханням позичити гроші.

вбивство, молоток

Після відмови чоловік почав бити односельця молотком по голові, завдавши близько десяти ударів. У результаті множинних травм той помер. Знаряддя вбивства фігурант справи кинув у піч.

Наразі молодику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

  • Не позичив гроші: на Одещині чоловік до смерті забив пенсіонера молотком
  • Не позичив гроші: на Одещині чоловік до смерті забив пенсіонера молотком
  • Не позичив гроші: на Одещині чоловік до смерті забив пенсіонера молотком
  • Не позичив гроші: на Одещині чоловік до смерті забив пенсіонера молотком
Не позичив гроші: на Одещині чоловік до смерті забив пенсіонера молотком / 2 фотографии

 

Тіло жінки у каналізації

У Київській області чоловік вбив власну матір. Після цього він сховав тіло жінки у каналізацію прямо на подвір’ї приватного будинку.

Злочин розкрила поліція, коли родичка померлої повідомила, що та не виходить на зв’язок.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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