Подозреваемый в убийстве 7-летней девочки из поселка Счастливое Херсонской области Марии Борисовой сознался в преступлении.

Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

— Он рассказал. Мы сразу были уверены, что взяли именно того. Но он долго отрицал. Опыт общения с людьми в погонах у него есть, ведь за плечами пять лет тюрьмы – это последняя ходка, а их было четыре. Он признался, как тело мертвой 7-летней Марии Борисовой засунул в мешок и завязал его каким-то шнуром и поясом, – рассказал Клименко.

Также глава Нацполиции опубликовал часть допроса подозреваемого в убийстве девочки.

В частности, в ролике мужчина отвечает на вопросы, какие предметы использовались в ходе преступления.

Поместили девочку в мешок. Дальше?

— Да.

Мешок завязывали? Чем?

— Да, завязывал. Какой-то жгут валялся на полу возле гаража.

А еще чем?

— Еще пояс, черный.

Где вы его взяли? В квартире?

— Нет, там где-то валялся.

Как выносили?

— Не помню, даже. Темновато было.

Что известно об убийстве Марии Борисовой

Первоклассница Маша Борисова из села Счастливое Херсонской области исчезла вечером 7 марта.

Девочка пошла гулять со своим 10-летним братом, но домой мальчик вернулся один. Куда исчезла младшая сестра, объяснить не смог.

Десятки правоохранителей вместе с волонтерами и местными жителями искали ребенка четыре дня.

11 марта труп девочки был найден в мешке за сараем неподалеку от дома, где она проживала.

Позже судмедэксперты установили, что девочку задушили и изнасиловали. В связи со зверским убийством Марии Борисовой правоохранители открыли уголовное производство по двум статьям — п. 2 и п. 10 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка, сопряженное с сексуальным насилием) и ч. 4 ст. 152 (Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет) УК Украины.