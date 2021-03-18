Підозрюваний у вбивстві 7-річної дівчинки з селища Щасливе Херсонської області Марії Борисової зізнався у злочині.

Про це повідомив глава Нацполіції України Ігор Клименко.

– Він розповів. Ми одразу були впевнені, що взяли саме того. Але він довго заперечував. Досвід спілкування з людьми у погонах у нього є, адже за плечима п’ять років в’язниці – це остання ходка, а їх було чотири. Він зізнався, як тіло мертвої 7-річної Марії Борисової засунув у мішок і зав’язав його якимось шнуром і поясом, – розповів Клименко.

Також глава Нацполіціі опублікував частину допиту підозрюваного у вбивстві дівчинки.

Зокрема, у ролику чоловік відповідає на питання, які предмети використовувалися під час злочину.

Помістили дівчинку в мішок. Далі?

– Так.

Мішок зав’язували? Чим?

– Так, зав’язував. Якийсь джгут валявся на підлозі біля гаража.

А ще чим?

– Ще пояс, чорний.

Де ви його взяли? У квартирі?

– Ні, там десь.

Як виносили?

– Не пам’ятаю, навіть. Темнувато було.

Що відомо про вбивство Марії Борисової

Першокласниця Марійка Борисова з села Щасливе Херсонської області зникла ввечері 7 березня.

Дівчинка пішла гуляти зі своїм 10-річним братиком, але додому хлопчик повернувся один. Куди зникла молодша сестра, пояснити він не зміг.

Десятки правоохоронців разом із волонтерами і місцевими мешканцями шукали дитину чотири дні.

11 березня труп дівчинки було знайдено у мішку за сараєм неподалік від дому, де вона проживала.

Пізніше судмедексперти встановили, що дівчинку задушили та зґвалтували. У зв’язку зі звірячим вбивством Марії Борисової правоохоронці відкрили кримінальну справу за двома статтями – п. 2 і п. 10 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини, поєднане з сексуальним насильством) і ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років) КК України.