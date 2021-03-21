Филиппинские войска убили лидера Абу Сайяфа и спасли индонезийских заложников

Филиппинские войска убили лидера группы Абу Сайяфа, похищенного с целью выкупа, и спасли четырех индонезийских заложников, которых удерживали с прошлого года.

Генерал-лейтенант Корлето Винлуан-младший рассказал, что Апо Майк ( он же Маджан Сахиджуан) был тяжело ранен в перестрелке с морскими пехотинцами в городе Лангьян на юге провинции Тави-Тави, а затем скончался.

— Мы рады, что все заложники теперь в безопасности, и мы также можем нейтрализовать пресловутого Апо Майка и двух его товарищей, — сказал генерал-лейтенант Винлуан.

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Майк был организатором нескольких похищений, совершенных Абу Сайяфом, и на протяжении десятилетий также участвовал в бомбардировках и пиратстве. С 2014 года он заявил о своей приверженности группировке Исламское государство.

Сахиджуан был среди пяти боевиков Абу Сайяфа, которые отправились в Тави-Тави на лодке из Сулу, вместе со своими четырьмя жертвами похищения из Индонезии в прошлый четверг.

Их лодка перевернулась, что дало правительственным войскам шанс спасти троих из четырех заложников.