Філіппінські війська вбили лідера Абу Сайяфа і врятували індонезійських заручників

Філіппінські війська вбили лідера групи Абу Сайяфа, викраденого з метою викупу, і врятували чотирьох індонезійських заручників, яких утримували з минулого року.

Генерал-лейтенант Корлето Вінлуан-молодший розповів, що Апо Майк (він же Маджалі Сахіджуан) був важко поранений в перестрілці з морськими піхотинцями в місті Ланг’ян на півдні провінції Таві-Таві, а потім помер.

– Ми раді, що всі заручники тепер в безпеці, і ми також можемо нейтралізувати горезвісного Апо Майка і двох його товаришів, – сказав генерал-лейтенант Вінлуан.

Читайте В Іраку ліквідували сімох бойовиків ІДІЛ

Майк був організатором кількох викрадень, скоєних Абу Сайяфом, і протягом десятиліть також брав участь у бомбардуваннях і піратстві. З 2014 року він заявив про свою прихильність угрупованню Ісламська держава.

Сахіджуан був серед п’яти бойовиків Абу Сайяфа, які вирушили в Таві-Таві на човні з Сулу, разом зі своїми чотирма викраденними з Індонезії в минулий четвер.

Їхній човен перекинувся, що дало урядовим військам шанс врятувати трьох з чотирьох заручників.