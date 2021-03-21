В Киеве задержали мужчину, пристававшего к несовершеннолетней девочке, которая каталась на качелях на детской площадке.

Это случилось 20 марта в Святошинском районе возле Червонозаводской улицы. В полицию позвонил местный житель, который рассказал, что неизвестный мужчина показывает свой половой орган ребенку.

Выяснилось, что мужчина 1988 года рождения — уроженец Узбекистана. Его задержали правоохранители.

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Иностранца подозревают по статье 156 (Развращение несовершеннолетних) УК Украины. Мужчине грозит заключение до 8 лет.

В Ужгороде тренер приставал к девочке

В Ужгороде задержали спортивного тренера, которого подозревают в том, что мужчина приставал к 14-летней девочке. Девочка из Волынской области поехала в Ужгород на соревнования.

Вечером тренер зашел в комнату, в которой ребенок жил с другими спортсменками. Когда мужчина увидел девочку в халате, начал к ней приставать. Сожительницы девочки начали кричать, но он на это никак не отреагировал.

Источник: Киевская городская прокуратура