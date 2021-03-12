Президент Владимир Зеленский подписал закон № 1256-IX об ужесточении наказания за сексуальную эксплуатацию детей.

Закон предусматривает ограничение свободы от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Документ предусматривает наказание за:

совершение действий сексуального характера, домогательство людей, не достигших 16-летнего возраста;

изготовление и использование детской порнографии;

посещение или проведение мероприятий сексуального характера с участием несовершеннолетнего человека;

вовлечение ребенка к участию в таких мероприятиях.

Согласно закону, уголовное преступление, совершенное в отношении малолетних или несовершеннолетних, должно быть расследовано безотлагательно и рассмотрено в суде в первую очередь.

Кроме того, закон вводит особый механизм защиты детей, пострадавших от сексуального насилия или ставших его свидетелями.

В то же время будут наказывать за получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозку или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение.

Насиловал 9-летнюю падчерицу для съемок в порно

Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании 9-летней девочки. Подозреваемый периодически насиловал дочь своей сожительницы.

Кроме того, он снимал это на камеру и распространял порнографический контент в даркнете.