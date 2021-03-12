Президент Владимир Зеленский подписал закон № 1256-IX об ужесточении наказания за сексуальную эксплуатацию детей.
Закон предусматривает ограничение свободы от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Документ предусматривает наказание за:
- совершение действий сексуального характера, домогательство людей, не достигших 16-летнего возраста;
- изготовление и использование детской порнографии;
- посещение или проведение мероприятий сексуального характера с участием несовершеннолетнего человека;
- вовлечение ребенка к участию в таких мероприятиях.
Согласно закону, уголовное преступление, совершенное в отношении малолетних или несовершеннолетних, должно быть расследовано безотлагательно и рассмотрено в суде в первую очередь.
Кроме того, закон вводит особый механизм защиты детей, пострадавших от сексуального насилия или ставших его свидетелями.
В то же время будут наказывать за получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозку или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение.
Насиловал 9-летнюю падчерицу для съемок в порно
Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании 9-летней девочки. Подозреваемый периодически насиловал дочь своей сожительницы.
Кроме того, он снимал это на камеру и распространял порнографический контент в даркнете.