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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Не змогла спокійно покататися на гойдалці: у Києві іноземець чіплявся до дівчинки

У місті Києві затримали чоловіка, який чіплявся до неповнолітньої дівчинки, яка каталася на гойдалці на дитячому майданчику.

Не змогла спокійно покататися на гойдалці: у Києві іноземець чіплявся до дівчинки

Це відбулося 20 березня у Святошинському районі біля Червонозаводської вулиці. До поліції зателефонував місцевий житель, який розповів, що якийсь чоловік показує свій статевий орган дитині.

З’ясувалося, що чоловік 1988 року народження – уродженець Узбекистану. Його затримали правоохоронці.

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Іноземця підозрюють за статтею 156 (Розбещення неповнолітніх) КК України. Чоловікові загрожує ув’язнення до 8 років.

В Ужгороді тренер чіплявся до дівчинки

В Ужгороді затримали спортивного тренера, якого підозрюють у тому, що чоловік чіплявся до 14-річної дівчинки. Дівчинка з Волинської області поїхала до Ужгорода на змагання.

Ввечері тренер зайшов до кімнати, у якій дитина жила з іншими спортсменками. Коли чоловік побачив дівчинку у халаті, то почав до неї чіплятися. Співмешканки дівчинки почали кричати, проте він на це ніяк не відреагував.

Джерело: Київська міська прокуратура

Фото: Pexels

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