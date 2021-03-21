У місті Києві затримали чоловіка, який чіплявся до неповнолітньої дівчинки, яка каталася на гойдалці на дитячому майданчику.
Це відбулося 20 березня у Святошинському районі біля Червонозаводської вулиці. До поліції зателефонував місцевий житель, який розповів, що якийсь чоловік показує свій статевий орган дитині.
З’ясувалося, що чоловік 1988 року народження – уродженець Узбекистану. Його затримали правоохоронці.
Іноземця підозрюють за статтею 156 (Розбещення неповнолітніх) КК України. Чоловікові загрожує ув’язнення до 8 років.
В Ужгороді тренер чіплявся до дівчинки
В Ужгороді затримали спортивного тренера, якого підозрюють у тому, що чоловік чіплявся до 14-річної дівчинки. Дівчинка з Волинської області поїхала до Ужгорода на змагання.
Ввечері тренер зайшов до кімнати, у якій дитина жила з іншими спортсменками. Коли чоловік побачив дівчинку у халаті, то почав до неї чіплятися. Співмешканки дівчинки почали кричати, проте він на це ніяк не відреагував.
Джерело: Київська міська прокуратура