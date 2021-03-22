Четверо украинцев в возрасте от 26 до 43 лет создали сайт, через который предлагали вкладчикам получать пассивный доход от инвестирования в бизнес, связанный с продажей электротехники и работой такси.

Для этого надо было приобрести сертификаты стоимостью от 300 до 3 тыс. грн. Организаторы обещали ежедневный доход в виде внутренней валюты, за год — более 350%.

Они также предлагали внутреннюю валюту конвертировать в криптовалюту, однако из-за технических особенностей сайта снять эти деньги было невозможно.

А цена на криптовалюту была ниже более чем в 100 раз от той, которую указывали мошенники.

В целом жертвами финансовой пирамиды стали более 55 тыс. граждан, а сумма ущерба превышает 150 млн грн.

Полиция провела 11 обысков по месту жительства и в авто фигурантов дела в Киевской и Черкасской области, а также в столице.

Изъято серверное оборудование, компьютерная техника, деньги, банковские карточки, чеки о покупке иностранной валюты, подарочные сертификаты, черновые записи и телефоны.

Открыто производство по ч. 3 ст. 190 УКУ — Мошенничество. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.







Более 55 тыс. обманутых вкладчиков: в Украине разоблачили финансовую пирамиду / 2 фотографии

В Днепропетровской области месяц назад мошенники обманули 100 человек на сумму более 1 млн грн под видом финансирования торгов на биржах.

Они создали call-центр, в котором работали около 15 операторов. Отсюда осуществлялись скрытые звонки с помощью IP-телефонии.