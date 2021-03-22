Четверо українців віком від 26 до 43 років створили сайт, через який пропонували вкладникам отримувати пасивний дохід від інвестування у бізнес, пов’язаний із продажем електротехніки та роботою таксі.

Для цього треба було придбати сертифікати вартістю від 300 до 3 тис. грн. Організатори обіцяли щоденний прибуток у вигляді внутрішньої валюти, за рік – понад 350%.

Вони також пропонували внутрішню валюту конвертувати у криптовалюту, проте через технічні властивості сайту зняти ці гроші було неможливо.

А ціна на криптовалюту була нижчою у більш ніж 100 разів від тієї, яку зазначали шахраї.

Загалом жертвами фінансової піраміди стали понад 55 тис. громадян, а сума збитків перевищує 150 млн грн.

Поліція провела 11 обшуків у помешканнях та авто фігурантів справи у Київській та Черкаській області, а також у столиці.

Вилучено серверне обладнання, комп’ютерна техніка, гроші, банківські картки, чеки про купівлю іноземної валюти, подарункові сертифікати, чорнові записи та телефони.

Відкрито провадження за ч. 3 ст. 190 ККУ – Шахрайство. Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.







Понад 55 тис. ошуканих вкладників: в Україні викрили фінансову піраміду / 2 фотографии

У Дніпропетровській області місяць тому шахраї ошукали 100 людей на суму понад 1 млн грн під виглядом фінансування торгів на біржах.

Вони створили call-центр, в якому працювали близько 15 операторів. Звідси здійснювалися приховані дзвінки за допомогою IP-телефонії.