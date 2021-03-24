В Волынской области разоблачили и прекратили деятельность агента белорусской спецслужбы.

СБУ совместно с Госпогранслужбой обнаружили, что мужчина должен был наладить канал поставки в Украину оружия и товаров военного назначения из Российской Федерации. Для этого агент Комитета государственной безопасности Республики Беларусь должен был втянуть в преступную деятельность сотрудника Госпогранслужбы.

По данным Службы безопасности, он был завербован КГБ РБ и целенаправленно направлен на территорию Украины для выполнения разведывательных задач и организации другой противоправной деятельности.

Также агент должен был узнать о состоянии защищенности госграницы, порядок его охраны, техническое оснащение и количество личного состава Государственной пограничной службы, а также данные таможенников и пограничников.

По данным Госпогранслужбы, оружие и другое снаряжение мужчина должен был переправлять через границу в Волынской области из Беларуси, которое туда попадало из России.

Задержание агента Беларуси произошло во время очередного приезда для встречи с якобы завербованным пограничником.

Сейчас гражданину Беларуси объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1. ст.114 (Шпионаж) УК Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Пограничники задержали бывшего боевика

В Дружковке Донецкой области пограничники задержали бывшего боевика так называемой ДНР.

Им оказался 54-летний местный житель. В 2014 году он перешел на сторону российских оккупантов и работал на одном из блок-постов города.

По поручению сепаратистов мужчина проверял документы и осматривал вещи и транспорт лиц, заезжавших или выезжавших с оккупированных территорий.