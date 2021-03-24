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Оксана Доротюк |

Шпигував та збирав дані про Держприкордонслужбу: на Волині затримали агента КДБ Білорусі

У Волинській області викрили та припинили діяльність агента білоруської спецслужби.

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СБУ спільно з Держприкордонслужбою було виявлено, що чоловік повинен був налагодити канал постачання в Україну зброї та товарів військового призначення з Російської Федерації. Для цього агент Комітету державної безпеки Республіки Білорусь мав втягнути у злочинну діяльність співробітника Держприкордонслужби.

За даними Служби безпеки, він був завербований КДБ РБ та цілеспрямовано направлений на територію України для виконання розвідувальних завдань та організації іншої протиправної діяльності.

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Також агент мав дізнатись про стан захищеності держкордону, порядок його охорони, технічне оснащення та кількість особового складу Державної прикодонної служби, а також дані митників та прикордонників.

За даним Держприкордонслужби, зброю та інше спорядження чоловік повинен був переправляти через кордон у Волинській області з Білорусі, яка туди потрапила з Росії.

Затримання агента Білорусі відбулося під час чергового приїзду для зустрічі з начебто завербованим прикордонником.

Наразі громадянину Білорусі оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1. ст.114 (Шпигунство) КК України.

Тривають слідчо-оперативні дії.

Прикордонники затримали колишнього бойовика

У Дружківці Донецької області прикордонники затримали колишнього бойовика так званої ДНР.

Ним виявився 54-річний місцевий мешканець. У 2014 році він перейшов на бік російських окупантів і працював на одному з блок-постів міста.

За дорученням сепаратистів чоловік перевіряв документи та оглядав речі і транспорт осіб, які заїжджали чи виїжджали з окупованих територій.

Джерела: Держприкордонслужба, СБУ

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