У Волинській області викрили та припинили діяльність агента білоруської спецслужби.

СБУ спільно з Держприкордонслужбою було виявлено, що чоловік повинен був налагодити канал постачання в Україну зброї та товарів військового призначення з Російської Федерації. Для цього агент Комітету державної безпеки Республіки Білорусь мав втягнути у злочинну діяльність співробітника Держприкордонслужби.

За даними Служби безпеки, він був завербований КДБ РБ та цілеспрямовано направлений на територію України для виконання розвідувальних завдань та організації іншої протиправної діяльності.

Також агент мав дізнатись про стан захищеності держкордону, порядок його охорони, технічне оснащення та кількість особового складу Державної прикодонної служби, а також дані митників та прикордонників.

За даним Держприкордонслужби, зброю та інше спорядження чоловік повинен був переправляти через кордон у Волинській області з Білорусі, яка туди потрапила з Росії.

Затримання агента Білорусі відбулося під час чергового приїзду для зустрічі з начебто завербованим прикордонником.

Наразі громадянину Білорусі оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1. ст.114 (Шпигунство) КК України.

Тривають слідчо-оперативні дії.

Прикордонники затримали колишнього бойовика

У Дружківці Донецької області прикордонники затримали колишнього бойовика так званої ДНР.

Ним виявився 54-річний місцевий мешканець. У 2014 році він перейшов на бік російських окупантів і працював на одному з блок-постів міста.

За дорученням сепаратистів чоловік перевіряв документи та оглядав речі і транспорт осіб, які заїжджали чи виїжджали з окупованих територій.