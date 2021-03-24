В Донецкой области пограничники задержали бывшего боевика: видео допроса

В Дружковке Донецкой области пограничники задержали бывшего боевика так называемой ДНР.

Им оказался 54-летний местный житель. В 2014 году он перешел на сторону российских оккупантов и работал на одном из блок-постов города.

По поручению сепаратистов мужчина проверял документы и осматривал вещи и транспорт лиц, заезжавших или выезжавших с оккупированных территорий.

На видео допроса 54-летний мужчина во всем признался. Некоторые пользователи соцсетей заметили, что говорил он со странными паузами, и, вероятно, имеет проблемы со здоровьем или же был пьян.

— В мае 2014 вступил в ряды незаконных вооруженных формирований “ДНР”. Выполнял контрольно-пропускные функции на блок-посту Путепровод в Дружковке. Позже я понял, что это бандитская организация, и покинул их ряды. О своем поступке сожалею и каюсь, — заверил задержан.

Полиция уже открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. Ожидается объявление правонарушителю о подозрении, следственные действия продолжаются.

На Харьковщине задержали боевика “ЛНР”

23 марта силовики СБУ в Харьковской области задержали боевика “ЛНР”, который долгое время воевал против украинской армии.

Установлено, что во время одной из военных атак его ранили, и он проходил лечение на территории РФ.

Также сепаратист успел отсидеть в тюрьме “ЛНР” за наркотики. Уже после освобождения он вернулся в Украину.