В Киеве мужчина застрелил свою жену из-за денег

В Киеве в доме многоэтажки мужчина застрелил из пистолета свою жену. По его словам, супруги поссорились из-за денег. Факты ICTV рассказывают детали трагедии в столице.

Подобные жуткие истории жители обычной столичной многоэтажки видели разве что в телевизоре. И тут драма с кровавым финалом разыгралась под самым боком. 44-летний сосед вплотную выстрелил в свою жену.

— Он ей из малокалиберного оружия два раза выстрелил в голову, — сказал сосед стрелка Сергей.

Соседи поняли, что в квартире произошло что-то страшное, когда увидели, как из подъезда врачи скорой выносят без сознания, но еще живую Оксану. У бедной девушки вся голова и лицо были залиты кровью.

После того как выпустил пулю жене в голову, мужчина сам вызвал скорую. Находящуюся без сознания раненую жертву доставили в больницу, но травмы оказались слишком сложными и несчастную не удалось спасти.

Правоохранители примчались к дому и застали хозяина дома. Алексей в тюрьму, конечно, не хотел, поэтому стал выдумывать различные истории.

— Пытался ввести в заблуждение следствие, рассказал о том, что женщина вернулась после прогулки с собакой с улицы, и у нее было ранение головы, а потом ей стало плохо, — рассказал руководитель Святошинского управления полиции Киева Сергей Чернышев.

Но правоохранители нашли очевидцев, которые рассказали, что накануне пара громко ругалась на улице. Жители сбегались на вопли и даже сняли, как бьются супруги. После этого скандала мужчина уже не мог успокоиться, вернувшись домой, он выстрелил женщине в голову. Доказательства оказались железобетонными и Алексей таки раскололся.

Подозреваемый в убийстве сожительницы рассказал, что они поссорились из-за денег. Оксана вроде бы потратила все общие сбережения. Узнав о такой наглости, Алексей вскипел и схватился за пневматический пистолет.

Те, кто знает супругов, изрядно шокированы. Говорят, погибшая раньше торговала на рынке и работала уборщицей в поликлинике. Но в последнее время сидела без работы, и говорят, что набрала много кредитов. Поэтому предполагают — мужчина мог разозлиться, потому что жена транжирила много денег.

Душевное раскаяние уже не спасет Алексея. Суд уже взял его под стражу, а в перспективе — еще 15 лет тюрьмы.

Убийство в Киеве

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