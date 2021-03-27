У Києві чоловік застрелив свою дружину через гроші

У Києві у будинку багатоповерхівки чоловік застрелив із пістолета свою дружину. За його словами, подружжя посварилося через гроші. Факти ICTV розповідають деталі трагедії у столиці.

Подібні моторошні історії мешканці звичайної столичної багатоповерхівки бачили хіба що в телевізорі. Аж тут драма із кривавим фіналом розігралася під самим боком. 44-річний сусід упритул вистрелив у свою дружину.

– Він їй з малокаліберної зброї два рази вистрілив в голову, – сказав сусід стрільця Сергій.

Сусіди зрозуміли, що у квартирі сталося щось страшне, коли побачили, як з під’їзду лікарі швидкої виносять непритомну, але ще живу Оксану. У бідолашної дівчини вся голова та обличчя були залиті кров’ю.

Після того, як випустив кулю дружині в голову, чоловік самотужки викликав швидку. Поранену і непритомну жертву забрали до лікарні, але травми виявилися надто складними та бідолашну не вдалося врятувати.

Правоохоронці примчали до будинку і застали господаря вдома. Олексій у тюрму, звісно, не хотів, тому заходився вигадувати різноманітні історії.

– Намагався ввести в оману слідство, розповів про те, що жінка повернулася після прогулянки з собакою з вулиці, і в неї було поранення голови, а потім їй стало зле, – розповів керівник Святошинського управління поліції Києва Сергій Чернишев.

Але правоохоронці знайшли очевидців, які розповіли, що напередодні пара гучно сварилася на вулиці. Мешканці збігалися на верески та навіть зняли, як б’ється подружжя. Після цього скандалу чоловік вже не міг заспокоїтися, повернувшись додому, він вистрелив жінці у голову. Докази виявилися залізобетонними й Олексій таки розколовся.

Підозрюваний у вбивстві співмешканки розповів, що вони посварилися через гроші. Оксана начебто витратила всі спільні заощадження. Дізнавшись про таке нахабство, Олексій скипів і схопився за пневматичний пістолет.

Ті, хто знає подружжя, неабияк шоковані. Кажуть, загибла раніше торгувала на ринку і працювала прибиральницею у поліклініці. Але останнім часом сиділа без роботи, і подейкують, що набрала чимало кредитів. Тому припускають – чоловік міг розізлитися, бо дружина тринькала забагато грошей.

Щиросердечне каяття вже не врятує Олексія. Суд уже взяв його під варту, а в перспективі – ще 15 років в’язниці.

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