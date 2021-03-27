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Факты / Происшествия
Ольга Тетеріна |

В Харьковской области женщина бросила новорожденного сына в яме туалета на вокзале

В Харьковской области женщина родила мальчика в заброшенном туалете и выбросила его в яму.

Немовля

Отмечается, что в Лозовском районе в полицию обратилась женщина, она сказала, что в поселке Панютино в яме туалета на железнодорожном вокзале плачет ребенок.

Спасатели достали младенца, он был завернут в целлофановый пакет. Состояние здоровья мальчика тяжелое, его доставили в реанимацию районной больницы.

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Правоохранители сообщили, что мать ребенка — 41-летняя женщина, у которой есть муж и четверо детей. Сейчас она находится в больнице.

Открыто уголовное по ч.2 ст.135 (оставление в опасности) УК Украины. Подозреваемой грозит до трех лет лишения свободы.

Похожая ситуация произошла в Херсонской области. В городе Голая Пристань женщина оставила ребенка в уличном туалете. Медицинская экспертиза установила, что он умер еще до рождения.

Полиция квалифицировала дело как умышленное убийство новорожденного.

Фото: Pixabay

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