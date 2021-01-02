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Факты / Происшествия
Вікторія Гірко |

С более 250 людьми внутри: в Ровенской области во время движения загорелся поезд

На железнодорожной станции города Радивилов в Ровенской области во время движения загорелся электропоезд сообщением Николаев-Ивано-Франковск-Рахов.

В 12 вагонах поезда находились 254 человека — 228 пассажиров и 26 проводников. Всех сразу эвакуировали работники полиции совместно с работниками железной дороги.

Жертв и пострадавших среди пассажиров и персонала электропоезда нет.

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Пожарные вовремя ликвидировали возгорание в районе мотор-компрессора редуктора внутри кузова локомотива. Огонь тушили семь спасателей.

  • С более 250 людьми внутри: в Ровенской области во время движения загорелся поезд
  • С более 250 людьми внутри: в Ровенской области во время движения загорелся поезд
  • С более 250 людьми внутри: в Ровенской области во время движения загорелся поезд
  • С более 250 людьми внутри: в Ровенской области во время движения загорелся поезд
  • С более 250 людьми внутри: в Ровенской области во время движения загорелся поезд
  • С более 250 людьми внутри: в Ровенской области во время движения загорелся поезд
  • С более 250 людьми внутри: в Ровенской области во время движения загорелся поезд
  • С более 250 людьми внутри: в Ровенской области во время движения загорелся поезд
С более 250 людьми внутри: в Ровенской области во время движения загорелся поезд / 4 фотографии

Пожар в автобусе на Львовщине

В конце декабря во Львове на улице во время движения загорелся автобус, в котором находились пассажиры и водитель.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений все самостоятельно вышли из автобуса. Пожар тушили 20 спасателей.

Причины возникновения возгорания в моторном отсеке автобуса пока неизвестны.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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