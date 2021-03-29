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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Катували українських військових: двом бойовикам “ДНР” повідомили про підозру

Офіс генпрокурора повідомив про підозру двом особам за жорстоке поводження з українськими військовими у підконтрольних окупаційній “владі РФ” “в’язницях” Донецької області.

військові

Один зі зловмисників бив полонених та наносив їм ушкодження різного ступеня тяжкості, зокрема доводив до перелому ребер. Зловмисники катували українських військових, щоб отримати від них показання про начебто вчинення ними злочинів.

Другий зловмисник організував у цих приміщеннях незаконне утримання українських військових. Незаконно полонених утримували в жахливих умовах та без належного харчування.

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На території тимчасового окупованих територій Донецької та Луганської областей функціонувало понад 160 таких місць. З 2014 до 2019 років в них утримували понад 1,9 тис. українських військових.

Чоловіків підозрюють за статтею 438 (Порушення законів та звичаїв війни) КК України. За такі дії їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Діяльність СБУ

У Дніпрі СБУ затримала агента так званого Міністерства держбезпеки ДНР. Він збирав інформацію про українські військові підрозділи.

Зловмисник збирав дані про військовий склад та техніку підрозділів Збройних сил України. У регіоні він їздив на власному автомобілі та слідкував за ЗСУ.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Dreamstime

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