В Нидерландах задержали украинца с €3 млн налички

В муниципалитете Ландграф в Нидерландах полиция задержала гражданина Украины. В его авто обнаружили три сумки с наличными почти на €3 млн.

Мужчину задержали еще в начале марта, но об инциденте полиция сообщила только сейчас.

Общая сумма налички, которую обнаружили правоохранители, составила €2 947 750.

В полиции не отвергают, что эти деньги могли быть добыты преступным путем.

Известно, что сейчас 45-летнего украинца освободили из-под стражи, но расследование о происхождении обнаруженных денег продолжается.

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В Киеве задержали мошенников

В Киеве задержали злоумышленников, которые рассылали компаниям и предпринимателям электронные письма с вредоносным программным обеспечением и создавали фиктивные платежные поручения, которые в дальнейшем обналичивали.

Злоумышленники создавали платежные поручения от имени юридических и физических лиц на подконтрольные счета. Дальше деньги обналичивали.

По предварительным подсчетам, так злоумышленники завладели более 5 млн грн.

Источник: NOS