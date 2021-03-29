PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
Факты / Происшествия
Марія Степанюк |

В Нидерландах задержали украинца с €3 млн налички

В муниципалитете Ландграф в Нидерландах полиция задержала гражданина Украины. В его авто обнаружили три сумки с наличными почти на €3 млн.

Полиция Нидерландов нашла 3 млн евро

Мужчину задержали еще в начале марта, но об инциденте полиция сообщила только сейчас.

Общая сумма налички, которую обнаружили правоохранители, составила €2 947 750.

В полиции не отвергают, что эти деньги могли быть добыты преступным путем.

Известно, что сейчас 45-летнего украинца освободили из-под стражи, но расследование о происхождении обнаруженных денег продолжается.

Читайте
Нидерланды продлили карантин до 20 апреля

В Киеве задержали мошенников

В Киеве задержали злоумышленников, которые рассылали компаниям и предпринимателям электронные письма с вредоносным программным обеспечением и создавали фиктивные платежные поручения, которые в дальнейшем обналичивали.

Злоумышленники создавали платежные поручения от имени юридических и физических лиц на подконтрольные счета. Дальше деньги обналичивали.

По предварительным подсчетам, так злоумышленники завладели более 5 млн грн.

Источник: NOS

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка