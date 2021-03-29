У Нідерландах затримали українця з €3 млн готівки

У муніципалітеті Ландграф у Нідерландах поліція затримала громадянина України. У його авто виявили три сумки із готівкою на майже €3 млн.

Чоловіка затримали ще на початку березня, але про інцидент поліція повідомила лише зараз.

Загальна сума готівки, що виявили правоохоронці, склала €2 947 750.

У поліції не відхиляють, що ці гроші могли бути здобуті злочинним шляхом.

Відомо, що наразі 45-річного українця звільнили з-під варти, але розслідування щодо походження виявлених грошей триває.

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У Києві затримали шахраїв

У Києві затримали зловмисників, які розсилали компаніям та підприємцям електронні листи зі шкідливим програмним забезпеченням та створювали фіктивні платіжні доручення, які надалі обготівковували.

Зловмисники створювали платіжні доручення від імені юридичних та фізичних осіб на підконтрольні рахунки. Далі гроші обготівковували.

За попередніми підрахунками, так зловмисники заволоділи понад 5 млн грн.

Джерело: NOS