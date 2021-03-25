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Факты / Мир
Юлія Захарченко |

Нидерланды продлили карантин до 20 апреля

В Нидерландах по решению правительства противоэпидемические мероприятия по борьбе с распространением Covid-19 не будут ослаблять до 20 апреля.

Нидерланды продлили карантин до 20 апреля

До конца апреля будут действовать все утвержденные ограничения. Также правительство призывает граждан не путешествовать по меньшей мере до 15 мая.

Также с 31 марта комендантский час будет начинаться на час позже — в 22.00.

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В случае, если показатели заболеваемости Covid-19 будут улучшаться, тогда правительство может ослабить карантинные ограничения в стране.

Коронавирус в Нидерландах

21 марта в Нидерландах в Амстердаме задержали более 150 протестующих против ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Местные жители вышли на протесты, которые ранее анонсировали в социальных сетях.

По данным полиции, в центре Амстердама на протест собрались около 14 тыс. человек. Затем правоохранители были вынуждены разогнать митинг.

По состоянию на 25 марта коронавирус в Нидерландах обнаружили у 1 220 945 жителей страны. От страшного вируса на территории страны умер 16 371 человек. В Нидерландах провели 9 747 836 тестов на коронавирус.

Источник: NOS

Фото: Pexels

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