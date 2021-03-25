В Нидерландах по решению правительства противоэпидемические мероприятия по борьбе с распространением Covid-19 не будут ослаблять до 20 апреля.

До конца апреля будут действовать все утвержденные ограничения. Также правительство призывает граждан не путешествовать по меньшей мере до 15 мая.

Также с 31 марта комендантский час будет начинаться на час позже — в 22.00.

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В случае, если показатели заболеваемости Covid-19 будут улучшаться, тогда правительство может ослабить карантинные ограничения в стране.

Коронавирус в Нидерландах

21 марта в Нидерландах в Амстердаме задержали более 150 протестующих против ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Местные жители вышли на протесты, которые ранее анонсировали в социальных сетях.

По данным полиции, в центре Амстердама на протест собрались около 14 тыс. человек. Затем правоохранители были вынуждены разогнать митинг.

По состоянию на 25 марта коронавирус в Нидерландах обнаружили у 1 220 945 жителей страны. От страшного вируса на территории страны умер 16 371 человек. В Нидерландах провели 9 747 836 тестов на коронавирус.

Источник: NOS