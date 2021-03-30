В селе Росоша Липовецкой территориальной общины Винницкой области 30 марта около 13.00 водитель Skoda сбил двух детей, на велосипеде переезжавших дорогу.

В результате ДТП оба мальчика — 6 и 7 лет — погибли на месте аварии, а машина съехала в кювет и загорелась.

Экспертиза показала в крови 20-летнего водителя иномарки 1.76 промилле алкоголя.

Полиция задержала нетрезвого парня.

Открыто производство по ч. 4 ст. 286-1 УКУ — Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения.

Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.