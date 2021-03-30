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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

На Вінниччині п’яний водій Skoda збив на смерть двох дітей

У селі Росоша Липовецької територіальної громади Вінницької області 30 березня близько 13.00 водій Skoda збив двох дітей, які на велосипеді переїжджали дорогу.

ДТП на Вінничині

Внаслідок ДТП обидва хлопчики – 6 та 7 років – загинули на місці автопригоди, а машина з’їхала у кювет та загорілася.

Експертиза показала у крові 20-річного водія іномарки 1.76 проміле алкоголю.

Поліція затримала нетверезого хлопця.

Відкрито провадження за ч. 4 ст. 286-1 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.

ДТП на Вінничині

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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