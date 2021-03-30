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Факты / Происшествия
Людмила Грубник |

Завязала пакет на два узла: в Харьковской области женщина выбросила младенца в туалет

В селе Панютино Лозовского района Харьковской области женщина после рождения ребенка выбросила младенца в туалет, но малышу удалось выжить.

Вагітність

Жестокая мать замотала новорожденного в полиэтиленовый пакет, который завязала на два узла, и оставила его в выгребной яме.

Плач мальчика услышала местная жительница, она вызвала врачей, которые оказали малышу первую помощь и спасли его жизнь, а также полицию.

Правоохранители оперативно нашли роженицу, которая после поступка спокойно вернулась домой. Они заметили на ее обуви кровь.

Для женщины это уже была пятая беременность, она на учете в больнице не находилась. Двух старших дочерей ранее забрали на воспитание в интернат, еще двух младших детей растит бывший муж.

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Сейчас судьбу малыша решают социальные службы, горе-матери грозит наказание.

Родила ребенка в туалете

В конце марта правоохранители сообщили, что в Харьковской области женщина родила мальчика в туалете и выбросила его в яму.

Сейчас полиция расследует дело.

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