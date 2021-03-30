У селі Панютине Лозівського району Харківської області жінка після народження дитини викинула немовля до туалету, але малюку вдалося вижити.

Жорстока матір поклала новонародженого до поліетиленового пакету, який зав’язала на два вузли, та полишила його у вигрібній ямі.

Плач хлопчика почула місцева мешканка, вона викликала лікарів, які надали малюкові першу допомогу та врятували його життя, а також поліцію.

Правоохоронці оперативно відшукали породілю, яка після вчинку спокійно повернулася додому. Вони помітили на її черевиках кров.

Для жінки це вже була п’ята вагітність, вона на обліку у лікарні не перебувала. Двох старших доньок раніше забрали на виховання до інтернату, ще двоє менших дітей доглядає колишній чоловік.

Нині долю малюка вирішують соціальні служби, горе-матері загрожує покарання.

Народила дитину у туалеті

Наприкінці березня правоохоронці повідомили, що у Харківській області жінка народила хлопчика у туалеті та викинула його до ями.

Нині поліція розслідує справу.

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