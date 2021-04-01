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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

6 тыс. грн за один экзамен: в Бердянске на взятке задержали декана университета

В городе Бердянск Запорожской области на получении взятки задержали декана местного университета. Женщина наладила механизм получения неправомерной выгоды от студентов за сдачу экзамена. Стоимость услуг составляла 6 тыс. грн.

затримання на хабарі у Бердянську

31 марта сотрудница университета получила половину суммы от студента, после чего в учебное заведение прибыли правоохранители.

Полиция уже сообщила о подозрении декану, ей грозит конфискация имущества и заключения от пяти до десяти лет. Кроме того, после отбытия наказания она три года не сможет заниматься определенной деятельностью и занимать некоторые должности.

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В Житомире брали деньги за поступление в университет

В Житомире доцент университета взял деньги в абитуриентки за обещание помочь поступить в университет. Стоила такая услуга $2,9 тыс.

При получении взятки работника вуза задержали полицейские. Какое наказание грозит доценту, смотрите на Фактах ICTV.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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