В городе Бердянск Запорожской области на получении взятки задержали декана местного университета. Женщина наладила механизм получения неправомерной выгоды от студентов за сдачу экзамена. Стоимость услуг составляла 6 тыс. грн.

31 марта сотрудница университета получила половину суммы от студента, после чего в учебное заведение прибыли правоохранители.

Полиция уже сообщила о подозрении декану, ей грозит конфискация имущества и заключения от пяти до десяти лет. Кроме того, после отбытия наказания она три года не сможет заниматься определенной деятельностью и занимать некоторые должности.

В Житомире брали деньги за поступление в университет

В Житомире доцент университета взял деньги в абитуриентки за обещание помочь поступить в университет. Стоила такая услуга $2,9 тыс.

При получении взятки работника вуза задержали полицейские. Какое наказание грозит доценту, смотрите на Фактах ICTV.