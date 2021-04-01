У місті Бердянськ Запорізької області на отриманні хабаря затримали декана місцевого університету. Жінка налагодила механізм отримання неправомірної вигоди від студентів за складання іспиту. Вартість послуг становила 6 тис. грн.

31 березня працівниця університету отримала половину суми від студента, після чого у навчальний заклад прибули правоохоронці.

Наразі поліція повідомила про підозру декану, їй загрожує конфіскація майна та ув’язнення від п’яти до десяти років. Крім того, після відбуття покарання вона три роки не зможе займатися певною діяльністю та обіймати деякі посади.

У Житомирі брали гроші за вступ до університету

У Житомирі доцент університету взяв гроші в абітурієнтки за обіцянку допомогти вступити в університет. Коштувала така послуга $2,9 тис.

Під час отримання хабаря працівника ВНЗ затримали поліцейські. Яке покарання загрожує доценту, дивіться на Фактах ICTV.