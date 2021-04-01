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Факты / Происшествия
Софія Зінов'єва |

Требовали деньги за бесплатные операции: СБУ разоблачила схему в запорожской больнице

СБУ разоблачила коррупционную схему в городской больнице экстренной и скорой медицинской помощи Запорожского горсовета, чиновники которой требовали деньги за бесплатные услуги.

Требовали деньги за бесплатные операции: СБУ разоблачила схему в запорожской больнице

По данным следствия, несколько должностных лиц учреждения требовали деньги за проведение бесплатных нейрохирургических операций у граждан с инвалидностью 1 и 2 групп.

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Чтобы легализовать свои поборы, преступники давали пациентам подписывать заявления о якобы добровольном взносе для больницы.

Сумма, которую требовали за предоставление помощи, зависела от набора услуг и доходила до 500 тыс. грн.

Продавала поддельные Covid-справки

41-летнюю жительницу Кривого Рога задержали за продажу справок об отсутствии коронавируса.

За один фальшивый документ она требовала 1 тыс. грн и расклеивала объявления о предоставлении этих справок во многих районах города.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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