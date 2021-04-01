СБУ разоблачила коррупционную схему в городской больнице экстренной и скорой медицинской помощи Запорожского горсовета, чиновники которой требовали деньги за бесплатные услуги.

По данным следствия, несколько должностных лиц учреждения требовали деньги за проведение бесплатных нейрохирургических операций у граждан с инвалидностью 1 и 2 групп.

Чтобы легализовать свои поборы, преступники давали пациентам подписывать заявления о якобы добровольном взносе для больницы.

Сумма, которую требовали за предоставление помощи, зависела от набора услуг и доходила до 500 тыс. грн.

Продавала поддельные Covid-справки

41-летнюю жительницу Кривого Рога задержали за продажу справок об отсутствии коронавируса.

За один фальшивый документ она требовала 1 тыс. грн и расклеивала объявления о предоставлении этих справок во многих районах города.