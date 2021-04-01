СБУ викрила корупційну схему у міській лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги Запорізької міськради, посадовці якої вимагали гроші за безкоштовні послуги.
За даними слідства, кілька посадовців закладу вимагали гроші за проведення безкоштовних нейрохірургічних операцій у громадян з інвалідністю 1 та 2 груп.
Щоб легалізувати свої побори, злочинці давали пацієнтам підписувати заяви про нібито добровільний внесок для лікарні.
Сума, яку вимагали за надання допомоги, залежала від набору послуг і доходила до 500 тис. грн.
Правоохоронці затримали одного з посередників під час передачі хабара, одного з організаторів схеми затримали прямо у особистому кабінеті.
Наразі вирішується питання обрання запобіжного заходу та повідомлення підозри.
Продавала підроблені Covid-довідки
41-річну мешканку Кривого Рогу затримали за продаж довідок про відсутність коронавірусу.
За один фальшивий документ вона вимагала 1 тис. грн та розклеювала оголошення про надання цих довідок у багатьох районах міста.