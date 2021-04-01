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Софія Зінов'єва |

Вимагали гроші за безкоштовні операції: СБУ викрила схему в запорізькій лікарні

СБУ викрила корупційну схему у міській лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги Запорізької міськради, посадовці якої вимагали гроші за безкоштовні послуги.

Вимагали гроші за безкоштовні операції: СБУ викрила схему в запорізькій лікарні

За даними слідства, кілька посадовців закладу вимагали гроші за проведення безкоштовних нейрохірургічних операцій у громадян з інвалідністю 1 та 2 груп.

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Щоб легалізувати свої побори, злочинці давали пацієнтам підписувати заяви про нібито добровільний внесок для лікарні.

Сума, яку вимагали за надання допомоги, залежала від набору послуг і доходила до 500 тис. грн.

Правоохоронці затримали одного з посередників під час передачі хабара, одного з організаторів схеми затримали прямо у особистому кабінеті.

Наразі вирішується питання обрання запобіжного заходу та повідомлення підозри.

Продавала підроблені Covid-довідки

41-річну мешканку Кривого Рогу затримали за продаж довідок про відсутність коронавірусу.

За один фальшивий документ вона вимагала 1 тис. грн та розклеювала оголошення про надання цих довідок у багатьох районах міста.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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