Мешал пить водку: на Черниговщине пьяная мать порезала своего малолетнего сына

В поселке Сребное Черниговской области пьяная мать чуть не зарезала своего 10-летнего сына кухонным ножом.

Ужасный инцидент произошел утром 31 марта. Выяснилось, что в семье воспитывается двое несовершеннолетних детей, а сама женщина злоупотребляла алкоголем.

Когда в тот день ее сожитель ушел на работу, женщина решила продолжить пьянку. В полиции горе-мать призналась, что ребенок “ей мешал”.

Она схватила в руки кухонный нож и бросилась к мальчику, пытавшемуся убежать. Женщина все же догнала ребенка и ударила ножом в область левого виска.

Окровавленный мальчик выбежал на улицу и начал кричать о помощи. Полицию и медиков для ребенка вызвала небезразлична соседка.

Сейчас 10-летний мальчик находится под наблюдением врачей, с ним работают психологи.

— Мальчика также посещают и подбадривают ювенальные полицейские, которые подарили ему игрушечную машинку, — говорится в сообщении.

Старшего брата срочно изъяли из семьи: жизни и здоровью обоих детей ничего не угрожает.

А вот на горе-мать была открыта уголовное производство сразу по двум статьям — ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 129 (Угроза убийством) УК Украины.

Санкции статей предусматривают штраф, общественные работы, арест на шесть месяцев или условный срок до двух лет.