Ела побелку со стен: в Одесской области мать морила голодом 3-летнюю дочь

В Белгород-Днестровском 36-летняя женщина морила голодом свою трехлетнюю дочь.

Выяснилось, что мать полтора месяца специально держала ребенка под замком. Первыми в полицию обратились соседи, которые заметили, что женщина перестала выходить на улицу.

Соцработники установили, что на фоне изнеможения ребенок ел побелку со стен в своей комнате. Девочку госпитализировали, а в дальнейшем изъяли из семьи.

Горе-мать воспитывала ребенка одна: ежемесячно она получала социальные выплаты.

Когда дома закончились запасы продуктов, женщина боялась выходить на улицу, потому что якобы переживала, что у нее могут отобрать ребенка.

— Установлено, что мать не выполняла установленные законом обязанности по забота о здоровье и физическое развитие малолетнего ребенка без уважительных на то причин, — говорится в сообщении.

Из-за такого “воспитания” матери у девочки развился значительный дефицит массы тела, и она начала отставать в развитии.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство), а также ч.2. ст.136 (Неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии) и ст.126-1 (Домашнее насилие) УК Украины.

Сейчас 36-летняя женщина получила сообщение о подозрении. Решается вопрос о лишении женщины родительских прав. Следственные действия продолжаются.

На Харьковщине мать морила голодом троих детей

В декабре полиция Харьковщины обнаружила мать, которая выпивала у соседки, пока дома ее ждали больные и голодные дети.

Выяснилось, что трое малолетних детей 4, 6 и 7 лет не посещают детский сад из-за болезни, но за медицинской помощью женщина не обращалась.

В комнате общежития, где проживает семья, сотрудники ювенальной превенции не нашли никаких продуктов питания.

На женщину составили админпротокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.