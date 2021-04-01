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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Заважав пити горілку: на Чернігівщині п’яна матір порізала свого малолітнього сина

У селищі Срібне Чернігівської області поліція п’яна матір мало не зарізала свого 10-річного сина кухонним ножем.

Заважав пити горілку: на Чернігівщині п’яна матір порізала свого малолітнього сина

Жахливий інцидент стався вранці 31 березня. З’ясувалося, що в родині виховується двоє неповнолітніх дітей, а сама жінка зловживала алкоголем.

Коли того дня її співмешканець пішов на роботу, жінка вирішила продовжити пиятику. У поліції горе-матір зізналася, що дитина “їй заважала”.

Вона схопила до рук кухонного ножа і кинулася до хлопчика, який намагався втекти. Жінка таки наздогнала дитину і вдарила ножем в область лівої скроні.

Закривавлений хлопчик вибіг на вулицю і почав кричати про допомогу. Поліцію та медиків для дитини викликала небайдужа сусідка.

10-річний хлопчик перебуває під наглядом лікарів, з ним працюють психологи.

– Хлопчика також навідують та підбадьорюють ювенальні поліцейські, які подарували йому іграшкову машинку, – йдеться у повідомленні.

Заважав пити горілку: на Чернігівщині п’яна матір порізала свого малолітнього сина

Старшого брата було терміново вилучено з родини: життю та здоров’ю обох дітей нічого не загрожує.

Натомість на горе-матір було відкрито кримінальне провадження одразу за двома статтями – ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) і ч. 1 ст. 129 (Погроза вбивством) КК України.

Санкція статтей передбачають штраф, громадські роботи, арешт на шість місяців або ж умовний термін до двох років.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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