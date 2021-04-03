2 апреля на Донбассе ранили мирного жителя. Российские оккупанты обстреливали украинские позиции — одна из мин попала в дом в населенном пункте Красногоровка.

Мужчина 1962 года рождения получил осколочное ранение. Его госпитализировали в больницу. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь. Сейчас его состояние удовлетворительное.

— Объединенные силы никогда не вели, не ведут и не будут вести огонь по домам мирных жителей и гражданской инфраструктуре. Такое поведение присуще исключительно оккупационным войскам, — отметили в штабе ООС.

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Ранение военных на Донбассе и 14 обстрелов

В течение 2 апреля на Донбассе также получили ранения двое бойцов ВСУ. Враг 14 раз нарушил режим прекращения огня.

Оккупанты применяли минометы, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а также противотанковый ракетный комплекс.