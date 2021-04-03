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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Окупанти влучили міною у будинок: подробиці поранення цивільного на Донбасі

2 квітня на Донбасі поранили мирного жителя. Російські окупанти обстрілювали українські позиції – одна з мін влучила у будинок у населеному пункті Красногорівка.

поранення цивільного на Донбасі

Чоловік 1962 року народження отримав осколкове поранення. Його госпіталізували до лікарні. Медики надали потерпілому необхідну допомогу. Наразі його стан задовільний.

– Об’єднані сили ніколи не вели, не ведуть і не будуть вести вогонь по будинках мирних жителів та цивільній інфраструктурі. Така поведінка притаманна винятково окупаційним військам, – зазначили у Штабі ООС.

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Поранення військових на Донбасі та 14 обстрілів

Протягом 2 квітня на Донбасі також отримали поранення двоє бійців ЗСУ. Ворог 14 разів порушив режим припинення вогню.

Окупанти застосовували міномети, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети, а також протитанковий ракетний комплекс.

Джерело: Штаб ООС

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