В Украине ввели штрафы за неношение масок

Верховная Рада поддержала законопроект №3890 , который предусматривает наложение штрафа за отсутствие медицинской маски на лице людей, находящихся в общественных местах.

Теперь можно заплатить от 170 до 255 грн штрафа за отсутствие одетой маски в общественном транспорте, административных зданиях или других помещениях.

Штраф может взиматься на месте совершения правонарушения исключительно с помощью безналичных платежных устройств.

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За это решение, без обсуждения и с последующим внесением технико-юридчних поправок проголосовали 262 народных депутата из 344 зарегистрированных в сессионном зале.

В метро Киева усиливают карантинный контроль

В столице власть усиливает контроль за соблюдением мер безопасности в коммунальном общественном транспорте. На входе в метро будет дежурить муниципальная стража, смотреть, чтобы все были в масках. Без масок пассажиров не будут впускать.