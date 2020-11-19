Штрафы за отсутствие маски в общественных местах — Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об административной ответственности за пребывание в общественных заведениях и транспорте без средств защиты.

Речь идет о законе О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни №1000-IX, который Верховная Рада приняла 6 ноября.

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За пребывание в общественном месте без маски украинцев будут штрафовать от 10 до 15 необлагаемых минимумов (от 170 до 255 грн).

Также для любителей носить маски на подбородке в законе есть уточнение о том, что средство индивидуальной защиты должно закрывать нос и рот.

6 ноября Верховная Рада Украины приняла закон, которым устанавливаются штрафы за не ношение маски в общественных местах и ​​транспорте в размере от 170 до 255 гривен.

Ранее размер штрафов за нарушение любых правил карантина достигал от 17 до 34 тысяч гривен.