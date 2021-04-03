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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

В Черниговской области в воинской части контрактник совершил самоубийство

В Черниговской области в учебном центре Десна украинский военнослужащий покончил жизнь самоубийством.

свічка

Утром 2 апреля контрактник выстрелил себе в голову из автомата АК-74 (более известного как автомат Калашникова).

Отмечается, что во время предварительной проверки боеприпасов и гильзы обнаружили, что такие патроны не выдавали на занятиях.

В учебном центре отмечают, что причина такого поступка — не известна. Украинского военнослужащего 1996 года рождения характеризуют как тихого и спокойного человека. Сейчас на месте трагедии работает следственная группа полиции.

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Воинская часть специализируется на подготовке личного состава в Сухопутные войска Украины. Военный контрактной службы прибыл месяц назад в 169-й учебный центр Десна имени князя Ярослава Мудрого.

Самоубийство учителя физкультуры

В Харьковской области учитель физкультуры покончил жизнь самоубийством в медицинском учебном заведении, котором работал.

44-летний мужчина повесился в лицее 30 марта. В учебном заведении мужчины характеризуют как веселого, активного и общительного человека. У него остались жена и сын-подросток.

Источник: Учебный центр Десна

Фото: Depositphotos

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